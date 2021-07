Caputto pide orden en Universidad de Chile: “Que Valencia no viva lo mismo que yo”

El ex entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, reconoció que los azules deben ordenarse para no seguir repitiendo sus errores.

Universidad de Chile vive días de mucha incertidumbre y adaptación tras el arribo de los nuevos dueños y la confirmación de Esteban Valencia en el primer equipo. El DT quedó eliminado en Copa Chile ante Fernández Vial, pero intentará levantar al equipo para luchar por el Campeonato Nacional.

Y todo lo que ha vivido el estratega es muy similar a lo que enfrentó Hernán Caputto, quien llegó a los azules a las divisiones inferiores. Pese a eso, terminó encargándose del primer equipo peleando el descenso, y después salió para darle paso a Rafael Dudamel.

Así, en conversación con Los Tenores de Radio ADN, el ex portero azul y actual DT de La Roja sub 17 recordó su paso por el cuadro estudiantil. Sobre eso, recordó su llegada, sobre la cual aseguró que “mi decisión de salir de la selección e ir a la U, al formativo, me encantó”.

"Había trabajo por hacer y siento que aún lo hay. Llegan muchos niños a probarse y quisiera que puedan estar más en la selección. De manera accidentada me tocó tomar el primer equipo, no me arrepentiré nunca de eso, de darle una mano cuando más lo necesitaba. Era mi sentimiento", añadió.

Y en ese momento Caputto aprovechó para hacer un llamado a los nuevos dueños del club para ordenar las cosas. "Después uno va viendo si tiene la capacidad para hacerlo. Hubo cosas que no fueron lo que corresponden, como mi salida, pero es parte del fútbol profesional y la inestabilidad que tiene la U".

Para finalizar, el estratega enfatizó que sus palabras no son solo por el bien de la institución, sino que también para tranquilizar a Valencia. "Me gustaría que cambie y Esteban no viva lo mismo que yo. Así hacer que muchos jóvenes puedan consolidarse", cerró.