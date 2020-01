Hernán Caputto sabe que el rendimiento de Jean Beausejour ha bajado por causas naturales, por lo que buscará a su relevo en la U.

Hernán Caputto se dio cuenta que el rendimiento de Jean Beausejour en Universidad de Chile ha bajado, por lo que solicitó a Azul Azul la contratación de jun jugador joven que lo reemplace y ya tienen uno.

Hace bastantes semanas que el DT de la U está tras los pasos de Erick Wiemberg, lateral izquierdo de Unión La Calera, por lo que los dirigentes estudiantiles avanzaron terreno y están a detalles de confirmarlo.

Según informó DirecTV, los directivos de Azul Azul ya están en avanzadas negociaciones con el jugador que pertenece a Deportes Valdivia, por lo que en las próximas horas se haría oficial.

“Entiendo que la U me quiso o me quiere. Es obvio que uno siempre quiere seguir creciendo. Me motiva que me quieran”, aseveró el mismo Wiemberg.

"Todo el tema de las negociaciones con la U lo está viendo mi representante. Considero que competir el puesto con Beausejour, que es uno de los mejores laterales izquierdos de Chile, es una linda posibilidad también para aprender de él", añadió a Radio Cooperativa.