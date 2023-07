Captan a Brayan Cortés pidiendo ayuda después de asalto

Brayan Cortés sufrió un violento asalto en una bencinera de Calera de Tango, al jugador albo no le quedó más que seguir caminando por la orilla de la calle hasta encontrar una patrulla de Carabineros que llegò al ligar para ayudarlo.

Tras el suceso, el propio Brayan Cortés dio detalles de su encerrona: “eran como seis tipos y me amenazaron con armas de fuego. Me pegaron un par de cachetazos en la cabeza pero nada grave“.

Cortés reveló que: “Siento un frenazo porque estaba conversando con el bombero. Se me cruza un auto, se bajan los tipos y ahí pasa todo. Siempre supe que eran menores de edad, no más de 22 años les echaba. Eran muchos, la sensación obviamente fue de mucha adrenalina Siempre mantuve la calma, no me resistí a nada, pero el momento es complicado”,dijo el formado en Iquique.

“Quiero agradecer a todos por sus mensajes… un momento de mierda. Solo darle gracias a Dios que no pasó algo más grave“, confesó el futbolista en redes sociales.

Brayan Cortés hizo dedo despuès del asalto.

El golero también le dio las gracias a : “a mi familia y seres queridos por siempre acompañarme en todo momento”. Y cierra asegurando que “seguimos firme y con la mente positiva siempre”.