Mucho ruido tuvieron las declaraciones de Sebastián Pinto que reconoció que "le hicieron la cama" a Capitano cuando fue DT de la U.

En conversación con RedGol, el propio Salvador Capitano le contestó a Pinto:

“No tengo nada que decir, es una noticia repetida. Mi respuesta es simple: alguien que hace una cama dentro de un grupo, a quien sea, y lo comenta después de tantos años, habla claro de lo que es esa persona”, dijo Capitano.

Agrega que “habla una persona que le costaba ser titular y hasta le costaba ser suplente, qué le puedo decir… me preocuparía de lo que diga un Marcelo Díaz y hasta lo llamaría para conversar, pero no una persona que debe estar cargada de odio”.

En la misma línea, complementó que: “yo no tengo nada que decir de los jugadores, no sentí la camita de nadie. Si lo dice este muchacho es para hacerse publicidad porque nadie lo conoce o porque ahora no juega al fútbol y quiere conseguir un trabajo de comentarista. Le deseo lo mejor”.

Por otro lado, Capitano valoró su carrera como DT y recordó su mal paso con los universitarios:

“En mi currículum, si alguien se preocupa de investigar mi carrera como DT, se dará cuenta de lo que he hecho y qué dejé de hacer. No hay DT en el mundo que sea el Messi que haya ganado todo todos los años de su vida. Me tocó ganar y perder, por suerte me tocó más ganar en el futbol. Dirigí en muchos países de Sudamérica, América Central y Europa. Siempre traté de hacer las cosas con muchas ganas y humildad, evitando opinar de un jugador que no tenía cosas buenas para un grupo, por eso me lo he guardado para mí”, cerró.