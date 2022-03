Capitán de Rusia responde a ucranianos: "Estoy orgulloso de ser ruso"

Se cansó de recibir las constantes críticas y decidió responder. Artem Dzyuba, delantero del Zenit y capitán de la selección de Rusia, contestó a los duros ataques que recibió de parte de sus colegas ucranianos Andriy Yarmolenko (del West Ham) y Vitaliy Mykolenko (del Everton).

El goleador fue insultado directamente en Redes Sociales por sus compañeros de profesión, quienes acusaron de Dzyuba de mantener un ‘silencio cómplice’ en la guerra que afecta a rusos y ucranianos.

“Mientras tú, bastardo Dzyuba, permaneces callado junto con tus putos compañeros, en Ucrania mueren civiles”, escribió, por ejemplo, Mykolenko.

Ahí vino la respuesta: “Hasta hace poco, no quería hablar sobre el tema de lo sucedido en Ucrania. Yo no quería, no porque tenga miedo, sino porque no soy un experto en política, nunca me metí en eso y no tuve la intención de hacerlo (a diferencia de una gran cantidad de politólogos y virólogos que recientemente apareció en Internet). Pero como todo el mundo, tengo mi propia opinión”, empezó diciendo con algo de ironía.

“Dado que este tema me atrae desde todos los lados, lo expresaré. Estoy en contra de cualquier guerra. La guerra es una cosa espantosa. Pero también estoy en contra de la agresión y el odio humanos, que cada día adquieren una especie de escala devastadora. No tengo miedo de ser ruso. Estoy orgulloso de ser ruso. Y no entiendo por qué los atletas tienen que sufrir ahora. Estoy en contra del doble rasero”, agregó.

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE PARA SOÑAR CON QATAR 2022:

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.