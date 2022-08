Canterano que se fue de Colo-Colo hizo un potente llamado a los juveniles

Williams Alarcón, quien está a préstamo en Unión La Calera, valoró haber tomado la decisión de partir de Macul . El volante instó a sus excompañeros a que salgan a buscar nuevas experiencias.

“Creo que la decisión que tomé fue la correcta, me ha servido mucho estar acá. He tenido mucha continuidad y creo que el mensaje que le puedo dar a mis ex compañeros es que salgan a jugar, a disfrutar y que tomen experiencia", aconsejó a sus pares.

“Cuando tomé la decisión conversé con mis padres, fue más propia. Necesitaba salir de Colo Colo, un nuevo aire. Hablé con Gustavo Quinteros, le dije que necesitaba salir a jugar y me decía que me quedara, pero a mí no me servía de nada entrar desde la banca 10 ó 15 minutos", explicó.

"Gracias a Dios acá en Calera se me está dando todo como lo pensé, lo que estoy viviendo es muy bonito. Estoy tomando mucha experiencia como jugador", valoró. Alarcón está con opción de compra en Calera.

