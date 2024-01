Canterano de Colo Colo se va gratis y lanza duras críticas contra el club

Desde el término de la temporada 2023 Colo Colo comenzó rápidamente a conformar el plantel para este nuevo año, contexto en el que muchos jugadores renovaron sus contratos, como otros que no. Uno de ellos es Danilo Díaz, promisorio volante que tuvo que abandonar el club gratis al no tener espacio y lanzó todas sus críticas por la situación.

"Sentí que tenía las herramientas para pelear el puesto. Las veces que salí a préstamo y volví nunca nos integraron a los entrenamientos, sólo cuando faltaban jugadores. Nunca tuve oportunidad de mostrarme realmente", comenzó acusando en conversación con Diario AS el ahora exjugador de Colo Colo.

El mundialista Sub 17 con La Roja aseguró también que siempre quiso seguir, pero desde el club eligieron lo contrario. "Yo quería seguir, pero no me quisieron renovar. Cuando estaba (Gustavo) Quinteros nunca hablamos, nunca me dieron la oportunidad de probarnos de buena manera. Eso viene de los de arriba (dirigencia), ellos no me renovaron", lanzó.

Danilo Díaz cargó con todo contra Colo Colo.

Asimismo, el volante de 1.57 de estatura aseguró haber tenido todo para ganarse un lugar en el Cacique. "Sí, siento que tenía las herramientas para pelear el puesto con quien fuera. Jugué harto en Recoleta y siento que puedo jugar donde sea. Si quedaba, bien. Si no quedaba, también. Pero jamás tuve eso", sentenció.

Es así como Danilo Díaz cargó con todo en contra de la dirigencia de Colo Colo después de que tuviera que abandonar el club por la falta de oportunidades. El volante que fue mundialista con La Roja Sub 17 se encuentra sin equipo y debe esperar por una chance para mantenerse en el fútbol.