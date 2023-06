Gonzalo Montiel, actual jugador del Sevilla de España y campeón del mundo con Argentina en el Mundial de Qatar 2022, asistió a declarar a la Unidad Funcional de Violencia Familiar y de Género Número 3 de La Matanza tras ser imputado por un caso de abuso sexual ocurrido en 2019.

Según consignó El Mundo Deportivo, el campeón del mundo con los trasandinos reconoció tener “relaciones sexuales consentidas” con la presunta víctima, aunque rechazó totalmente los hechos que se le imputaron. De hecho, culpó a uno de sus amigos de todos los hechos.

En la declaración que dio en Matanza, Montiel explicó que su mamá y amigos le contaron que “C. gritaba enojada y decía que todo era mi culpa porque yo no la había cuidado. Yo no entendía a qué se refería. Me dijeron que Alexis (su amigo) se la había llevado a su casa y que antes habían estado en el coche de mi papá que estaba estacionado dentro de la casa”.

Argentina fue campeón del mundo tras ganar en penales a Francia.

Declaración que involucra a Montiel

Por su parte, Infobae accedió a la declaración de la mujer, quien aseguró que el futbolista argentino fue la última persona que la vio antes de desmayarse.

“Esa fue la última imagen que tuve, la de Gonzalo entrando porque después me desmayé. Cuando me desperté, unas cinco horas más tarde, estaba tirada en la entrada de la casa con hematomas, llena de barro, con toda la ropa desacomodada y con la hermana de Gonzalo gritándome ‘no te metas con mi hermano, no lo nombres porque te voy a matar’. Ahí me subieron a un auto con otras dos chicas y me dejaron en mi casa", explicó.

"Cuando me levanto me dolía todo, me mensajee con Gonzalo y me dijo ‘estuviste con alguien’. Cuando le pido explicaciones me deja de contestar y ahí me aparece un mensaje de alguien que decía ser su madre, Marisa, que me escribe ´te violaron, mamita, ponete óvulos’. Ahí me fui corriendo al hospital y me hicieron el protocolo de abuso sexual”, complementó.

El próximo 22 de junio se realizará una nueva audiencia con la denunciante, quien tendrá la opción de dar una “declaración testimonial a efectos de aclarar o ampliar los términos de su denuncia”.