El ex mediocampista de la selección trasandina Daniel Bertoni conversó con RedGol en la previa al duelo de este lunes por la Copa América de Brasil.

"Hay que tener suerte, por ejemplo en Santiago del Estero Argentina no llegaba, y en una pelota profunda el central de ustedes, el grandote… cómo se llama Paniagua… Maripán, bueno, Maripán y Paniagua es lo mismo, le aviso, porque uno moja el pan y el otro hace cagadas como hace este", comenzó diciendo Bertoni.

"¿No tienen otros centrales en Chile? Si hay otros, pónganlo, porque este muchacho juega porque debe tener experiencia, no se entiende, hizo un penal inocente… Después Argentina también está muy bajo, va a ser un partido distinto, y Chile últimamente sabe cómo jugarle a Argentina. Va a ser por ahí un partido muy aburrido o muy entretenido", agregó.

"Chile no tiene un 9, ustedes no tienen una referencia, el delantero de ustedes se tira atrás, no tienen a un jugador de área como lo fue alguna vez Zamorano o Salas, eso es lo que veo de ustedes. Y en lo positivo, tienen dos marcadores de punta extraordinario, me gusta mucho como juega Isla y Mena, saben ir y después retroceder", cerró.

Chile y Argentina se miden este lunes desde las 17:00 horas por la primera fecha de la Copa América de Brasil.