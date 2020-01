Impacto en el mundo del fútbol sudamericano luego que una de sus estrellas fuese condenado por narcotráfico y extraditado hasta Estados Unidos.

El fútbol sudamericano y, en especial, el colombiano, quedó totalmente impactados luego que John Viáfara, ex figura del Once Caldas y campeón de Copa Libertadores 2004, fuese extraditado a Estados Unidos acusado de narcotráfico de alto nivel.

El otrora mediocampista de la Selección Colombia, actualmente de 43 años, fue detenido en marzo del 2019 acusado de coordinar las rutas de tráfico de drogas para ingresarlas a suelo estadounidense.

Por esta razón, el Gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición y la Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó su traslado, a petición de la Corte Distrital para el Distrito Este de Texas.

El campeón de Copa Libertadores brindó una entrevista a Win Sport, donde contó todos los detalles de su encierro por casi un año en el penal La Picota de Colombia, debido a sus nexos con el Cartel del Golfo.

"Estuve preso y ahora estoy libre adentro de la cárcel. Ahora ando en chanclas (chalas), en la calle no podía hacer eso. En la calle estaba preso de las apariencias, de no poder sentarme con alguien. Aparentando algo que no estaba a mí", relató.

“Compartí camerinos con Messi y ahora lo hago con gente que estuvo en la guerra o con otros delincuentes”, añadió.