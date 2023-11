Campeón de América con La Roja anuncia su retiro del fútbol

Estamos entrando a la fase final de la temporada, donde los equipos están buscando terminar en la mejor posición posible en la tabla de posiciones y así también cumplir con sus objetivos. Pero no sólo le diremos adiós a este torneo, sino que también a un Campeón de América con La Roja, quien anunció su retiro del fútbol profesional.

Siempre es difícil cuando los ídolos anuncian su adiós, esto es algo que nunca será fácil de aceptar, tanto para el jugador como para los hinchas. En esta oportunidad es el turno de un miembro de la Generación Dorada que consiguió la Copa América con la selección nacional, algo que posiblemente se irá repitiendo debido a la edad de los jugadores.

El jugador en cuestión es Pedro Pablo Hernández, quien con mucha emoción y acompañado de sus compañeros de O´Higgins de Rancagua, anunció a través de una conferencia de prensa su retiro del fútbol profesional, donde estos dos últimos partidos del campeonato, también serán los últimos de su carrera.

También te puede interesar: "Cristián de la Fuente dedica potentes dichos a Angélica Castro tras ganar importante premio".

"Como saben, tantas noches hablando con mi familia, es una decisión que venía pensando hace tiempo, le he comunicado al club la decisión de cerrar mi carrera futbolístico acá en O'Higgins. Agradecido por el respeto y de toda la gente de Rancagua y Chile, siempre sentí su apoyo, me llena mucho el corazón saber que he podido llegar a la gente de acá y poder brindarles como jugador y persona", señaló Pedro Pablo Hernández.

A lo anterior también agregó que, "soy un hombre de palabra, siempre dije que me quería retirar en un club que he lo ha dado todo. O'Higgins es mi hogar y un equipo que quiero mucho, me hizo crecer como futbolista y como persona, y me dio la posibilidad de estar en una selección en la que me sentí parte de una gran generación", cerró el Campeón de América con La Roja.