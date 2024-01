Campeón con Universidad Católica denuncia violenta encerrona

Nuevamente la delincuencia ataca a un histórico de nuestro fútbol nacional, esto luego que un ex campeón con Universidad Católica denunciara que sufrió una violenta encerrona mientras se encontraba en su auto con sus hijos. Esto lo comunicó furioso a través de sus redes sociales debido al complicado momento vivido.

El personaje en cuestión es Hans Martínez, ex defensor de Universidad Católica, quien a través de sus redes sociales relató el horrible momento en que sufrió una violenta encerrona en su vehículo junto a sus hijos, donde terminaron robándole su automóvil y también su celular, más el susto ya que los delincuentes iban armados.

"La impotencia más grande es ver cómo le apuntaban con pistolas a mis hijos, 8 pendejos de mier.., todos armados. No se lo doy a nadie. Estamos bien, gracias a Dios no nos hicieron nada, pero la sensación de no tener tranquilidad en ninguna parte es detestable", señaló Hans Martínez sobre el complicado hecho vivido.

Ahora el ex Universidad Católica deberá esperar al trabajo que realizarán tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones para ver si tras un golpe de suerte puede recuperar su vehículo, pero en estos casos eso es bastante complicado, ya que generalmente los delincuentes desarman los autos robados y los venden por partes.

Este es sólo otro de los actos de violencia que se viven a diario en nuestro país y que esta vez afectó a alguien vinculado al mundo del fútbol, quien además destacó la inseguridad que se vive en todo momento y la impotencia que jóvenes armados lo dejen indefenso tanto a él como a sus hijos en una horrible situación.