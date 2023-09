Campeón con la UC carga contra Arturo Vidal: "Está hablando hue..."

Arturo Vidal sacó ronchas en Universidad Católica después de dedicarle directas palabras al club por el nivel mostrado ante Magallanes. Y es que el "King" aseguró que "put... que son malos", lo que molestó mucho a un campeón con el club.

Se trata de Óscar Lihn, campeón con la UC en 1984, quien aseguró que "hace rato que Vidal está hablando hue… ahora le dio por dar el equipo de la Selección. Resulta que el entrenador es Berizzo, no él".

Según el ex volante, Arturo Vidal perdió el foco hace rato y le dio consejos para continuar con su carrera.

"Arturo ha salido mal de donde ha estado, yo creo que está un poquito desenfocado el hombre. Que se preocupe de recuperarse bien, cumplir su contrato y terminar jugando donde le pagan”.

Lihn no concuerda con el hecho de que Vidal ahora sea comentarista en Twitch, asegurando que debería dedicarse a lo suyo.

"Ahora que Católica no anda bien, no anda bien, no hay que ser tan pillo para cachar eso. No anda bien, es verdad, pero opina de todo Vidal. Que se dedique a jugar, nada más", sentenció.

Arturo Vidal y su actualidad

Recordar que Arturo Vidal actualmente se encuentra recuperándose de una operación en su rodilla, motivo por el que ha compartido mucho en Twitch ya sea respondiendo preguntas de sus fanáticos o reaccionando a distintos partidos de fútbol.

Esto ha sacado ronchas en distintos personajes del futbol, quienes han respondido en muchas ocasiones a los polémicos dichos del "King".