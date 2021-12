Camilo Moya quiere ser el capitán de Universidad de Chile

Camilo Moya será uno de los referentes de los azules para el próximo año debido a la salida de varios jugadores emblemáticos. El canterano tuvo una campaña irregular junto a sus compañeros que estuvieron a 10 minutos de bajar a la B.

"Quizás digan que estoy loco, pero me gustaría asumir esa responsabilidad", comentó en Radio ADN.

Moya se tiene toda la fe del mundo: "creo que con todas las ganas que tengo para el 2022, sí me gustaría. Estoy en la U desde los doce años y ser capitán sería muy lindo. Ya no va en mí, depende de otros factores, pero me gustaría asumirla".

Además, comentó lo que será la llegada del nuevo entrenador del Bulla: "No lo conozco y no he hablado con él, pero si llega a la U es porque tiene las capacidades para dirigir al equipo. Nosotros nos vamos a entregar al mil por ciento a su trabajo y poder tener todos juntos a la U donde debe estar", indicó.

Para cerrar, el volante dijo que: " Tenemos que ser campeones, le debemos eso a los hinchas".

