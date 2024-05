¡Cambio total! Jordhy Thompson no seguiría en el fútbol ruso

Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre la situación de Jordhy Thompson en el FC Orenbug de Rusia. El ex jugador de Colo Colo mantiene una cláusula de venta con el cuadro europeo, donde al completar una cierta cantidad de partidos jugador, puede ser comprado por su actual equipo donde se encontraba a préstamo.

Durante los últimos días todo apuntaba a que el jugador sería comprado por el FC Orenburg, donde ha tenido mayor protagonismo e incluso estarían muy conformes con su cometido. Si bien el futbolista nacional había mencionado su deseo de regresar a Colo Colo, todo apuntaba a que continuaría en la liga rusa.

Pero ahora, todo habría dado un vuelco total, ya que Jordhy Thompson, si bien sería comprado por el FC Orenbug, no permanecería en el fútbol ruso y sería enviado hasta otra liga europea, específicamente en Turquía. En primera instancia esta transferencia sería un préstamo, pero no se descarta que finalmente sea vendido.

Sin ir más lejos, según información de la prensa internacional, durante la semana este misterioso club de Turquía se habría acercado a negociar con el cuadro ruso, por lo que si bien aún no se tiene claro específicamente el próximo destino del ex Colo Colo, lo que si se tiene claro casi en un 100% es que no continuaría en el FC Orenburg.

Por ahora sólo queda ver lo que sucederá con Jordhy Thompson una vez que finalice la temporada de fútbol en Europa y se de paso al mercado de fichajes, donde lo más probable es que el joven delantero nacional cambie de liga, pero no de continente, ya que continuaría en Europa, solo que dejaría Rusia para aterrizar en la Primera División de Turquía.