Calma: Arturo Vidal pone paños fríos a su posible retorno a Colo Colo

Arturo Vidal está prácticamente recuperado de la operación en su rodilla y esto se da justo en un momento clave de su futuro. El volante terminó contrato con Athletico Paranaense y se encuentra libre, motivo por el que está más cerca que nunca de fichar en Colo Colo. Sin embargo, el "King" le puso paños fríos a la situación.

"Me encantaría decirles que estoy listo acá o acá, pero no hay nada concreto. Cuando haya algo avanzado, los del chat serán los primeros en saber. Se los prometo", aseguró el exjugador de Barcelona durante su última transmisión en Twitch. Luego, volvió a recalcar "de verdad mi gente que no sé nada. Pero de que se está moviendo, se está moviendo la cosa".

Respecto a su operación en la rodilla a la que se sometió en septiembre de 2023, Arturo Vidal se mostró optimista. "Lo único que puedo decir es que estoy mejor, pronto a entrar a una cancha, a romperla toda. Para volver con todo", dijo con confianza a sus seguidores el bicampeón de América con La Roja.

Arturo Vidal puso paños fríos a su retorno.

Finalmente, aprovechó de aclarar su situación actual, donde señaló que se encuentra mejorando para retornar mejor que nunca. "No tengo equipo todavía y por ahora entreno en la selección, con la Sub-23, recuperando todo. Lo único que puedo decir es que estoy mejor, pronto a entrar a una cancha a romperla. Para volver con todo", sentenció.

Es así como en medio de los rumores y especulaciones sobre su futuro Arturo Vidal puso paños fríos, pues los hinchas se ilusionaron completamente tras una reunión en Juan Pinto Durán junto a Jorge Almirón y Daniel Morón. Sin embargo aún no hay nada concreto pero parece ser inminente su llegada a Colo Colo.