Cagigao, actual director deportivo de la selección aseguró que su trabajo va más allá de lo que consiga la selección adulta en su camino al mundial de Qatar.

“No voy a renunciar si Chile no va al Mundial, no vine a eso”, señaló este martes en conferencia de prensa. “Mi rol no especifica que venga a trabajar solo con la selección absoluta. Mi pega va mucho más allá de eso. Tengo una responsabilidad muy grande como director deportivo nacional. Vengo a trabajar para el bien del desarrollo del fútbol chileno”, comenzó diciendo a La Tercera.

“He llegado a una federación donde trabajó gente de mucho talento, pero no había estructura, una plataforma que nos ayudara a desarrollar el fútbol futuro. Yo no vine exclusivamente a trabajar por la selección absoluta. Es una parte de mi trabajo”, explicó.

Sobre el trabajo de Lasarte, dijo que: “Lo valoraremos cuando lleguemos a ese cruce de caminos. Valoraremos su trabajo y los resultados. Si llega el momento en que matemáticamente no se consiguió llegar, se aclarara”, manifestó.

“Esto aún no se ha acabado”, manifestó Cagigao.

Sobre la ausiencia de Ben Brereton, explicó que: “Comenzamos a negociar largo tiempo con los equipos. También con FIFA. La intención es tener a los jugadores en toda la fecha FIFA”, expuso. “Ahora con una denuncia de la mano de FIFA estábamos en la posición de pedir algo. En el acuerdo que tenemos con los clubes especifica que los buscamos por tres partidos, pero los clubes nos dan dos”.

“La situación de Reino Unido sigue siendo inflexible. En estos momentos ante una proceso de total indefensión, tenerlos por dos partidos es algo importante”, valoró.

Y sobre Robbie Robinson, aclaró que: "Algo le pasó cuando llegó a Chile. El chico no estaba contento, no se le vio suelto”, comentó.

“Al tercer día no podía ni entrenar, entonces en conjunto con el cuerpo médico tomamos una decisión y lo mejor era que volviera a Estados Unidos donde estaba cómodo”, agregó.

“Lo que más me afectó fue ver lo mal que lo estaba pasando un chico de 22 años cuando tendría que estar sonriendo y pasándolo maravilloso. No es una situación agradable”, confesó.

Además, dio a conocer que Ben Brereton pasó por un proceso similar. “Son chicos que llegan aquí y no conocen el idioma, a los compañeros, el país. Todos llegan con dudas y cómo no lo va a tener un jugador joven”, explicó.

