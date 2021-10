Cafú vaticinó futuro de La Roja en el próximo Mundial de Qatar 2022

El legendario jugador brasileño, Cafú, dio a conocer su opinión con respecto al complejo panorama que tiene Chile para ir al próximo Mundial.

La Roja volvió al triunfo en las Eliminatorias Sudamericanas en un intenso partido ante Paraguay. El cuadro nacional venció al elenco de Eduardo Berizzo por 2-0 en el Estadio San Carlos de Apoquindo, con lo que vuelve a ilusionarse a pesar de seguir complicada en la tabla.

Y la dolorosa caída ante Perú dejó a la Selección Chilena en una muy compleja situación. Esto porque se ubicó en el octavo puesto de la tabla de posiciones de la clasificación, con lo que se instala superando solo a Bolivia y Venezuela.

Pese al complicado momento del equipo de Martín Lasarte, el brasileño campeón del mundo en Corea Japón 2002 es claro. Esto porque confía plenamente en que la Generación Dorada de la sorpresa y saque un pasaje a la próxima cita planetaria.

“No tengo dudas de que Chile aún tiene posibilidades de clasificar a Catar. Es una selección de la que uno siempre espera buen fútbol. Tiene la capacidad de generarlo porque tiene excelentes jugadores”, reconoció en diálogo con La Tercera.

“Las Eliminatorias es un torneo distinto a todos y hay que entender que no sólo se clasifican los primeros dos. Sino que hay cuatro cupos directos, más un puesto de repechaje. Chile tiene plenas posibilidades de clasificarse, aún queda mucho por jugar. Yo tengo la sensación de que estarán en el Mundial“, complementó.

Eso sí, el ex defensa de la Roma dejó en claro que para eso es vital no “perder puntos de local. Porque si no se va a poner difícil la clasificación”.

Y para poder cumplir esa meta “tiene que volver a ser el Chile que todos conocemos. Con el juego que puede desplegar por la jerarquía de sus jugadores, que le permitió construir un ciclo brillante en los últimos diez años”.