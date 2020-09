“Caco” Villalta reaparece y barre el piso con Gualberto Jara

Juan Carlos “Caco” Villalta se retiró de los medios y vive en su casa de veraneo.

El comentarista recordó anécdotas de su vida periodística junto a Aldo Schiappacasse en una nueva edición de “Los Tenores Puertas Adentro”.

Villalta confesó también que el ejercicio actual de la profesión no le llena: “Tengo un malestar grande con los que no defienden el ejercicio del periodista. Para entrenar hay que hacer el curso de iniciadores y para arbitrar el de árbitro. En cambio en periodismo desenfrenadamente les abrimos las puertas. Tienen problemas de ignorancia, de lenguaje, hay incluso analfabetos. El otro día vi uno feliz cuando decía garabatos y decía que eran analfabetos. Los estudiantes hacen un esfuerzo, les cobran caro 5 años, que es un exceso; sus padres gastan plata y se endeudan para que tengan un título, y finalmente el cargo lo ocupan personas que no son periodistas (…). Cuando no hay periodismo se llena de conflictos de intereses. Hoy veo al tesorero del Sifup en CDF, a (Juvenal) Olmos haciendo entrevistas…Es inaceptable”.

Villalta criticó a Blanco y Negro: “Es inaceptable que esté Gualberto Jara de entrenador de Colo Colo. Es fome, abúlico (…). Marcelo Espina la ha sacado barata, Aníbal Mosa es un dirigente de camarín y Harold Mayne Nicholls un dirigente itinerante: es de Antofagasta, estuvo en la Católica, en la FIFA, en Colo Colo, quiso estar en la “U”…No tiene pertenencia, identidad“, apuntó.