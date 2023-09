"Me preparo físicamente y voy a jugar gratis a Colo Colo nomás si quieren, falta uno arriba", admitió Fabián Orellana en Twitch bajo una conversación con Arturo Vidal, uno de los grandes amigos del "Poeta" y que ha insistido en que el Cacique debe cerrar el fichaje del "histórico" para la próxima temporada . Eso trajo las risas de Cristian Caamaño y Patricio Yáñez.

Eso sí, la situación causó que tanto Cristian Caamaño como Patricio Yáñez ironizaran con la posible llegada del ex jugador del Celta de Vigo y que transitó por 12 años por el fútbol español. Alfredo Stöhwing por su parte indicó que "lo escuché. A mí me encanta en general que a los jugadores les guste venir a Colo Colo, mucho mejor si es gratis. Bien recibido todos los que puedan postular a eso, pero no hemos conversado nada en específico sobre (Fabián) Orellana. Es un gran jugador chileno".

En tanto Cristian Caamaño afirmó: "¿Colo Colo abrió una rama de pádel? yo a Fabián Orellana lo veo jugando pádel no más en las redes sociales con Jean Beausejour, (Carlos) Carmona, (Jorge) Valdivia, con los jugadores retirados. Seamos sinceros, en la declaración de (Fabián) Orellana apunta a que a Colo Colo le falta uno arriba hoy, no el próximo año y él juega con eso. Es una humorada, hay que tomarlo como tal, ni siquiera hay que tomarlo en serio. Entiendo lo políticamente correcto que es Alredo Stowing".

Por su parte el Patricio Yáñez agregó que "debe ser una tarde diciochera que tiró esa cuestión, pero ahí está Colo Colo pagando los platos rotos de comprar barato, imagínate gratis. Nada más que decir. En Católica estuvo y lo pasó mal, hubo como un relanzamiento con Rodrigo Valenzuela, pero no, yo digo que es un deseo, quizás es colocolino el chico".