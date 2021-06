Caamaño molesto: "¿Qué más tiene que demostrar Valencia para ir a La Roja?"

El periodista deportivo mostró su molestia tras la sorpresiva nominación de Luciano Arriagada a La Roja para ir a la Copa América.

Este jueves Martín Lasarte hizo oficial la nómina de La Roja para jugar la Copa América de Brasil 2021. Y una de las grandes sorpresas fue la citación de Luciano Arriagada. El joven atacante de Colo Colo comienza a sumar sus primeros minutos y ha marcado goles al ingresar en los últimos minutos.

Bajo ese contexto, el periodista Cristián Caamaño mostró su molestia al respecto en el programa de Deportes en Agricultura. El comunicador se enojó con el técnico uruguayo ya que piensa que el goleador del "Cacique" no es mejor que el ariete de Universidad Católica, Diego Valencia.

“Chile tiene que ir a competir. Porque nos comimos el caramelo de Lasarte sobre la mixtura para la Copa América para probar jugadores. Claramente pesó la opinión de los grandes, lo que pretendía el técnico se fue a la basura. Y con estos jugadores se tiene que ir a competir, se tiene que ir a ganar la copa”, comenzó señalando.

“Es una calentura de Lasarte con Arriagada. Si estás buscando al recambio goleador lleva al delantero de Colo Colo: Iván Morales, lo tienes ahí. Necesitas un delantero que sea joven, que tenga minutos, que tenga recorrido en Primera División", complementó.

"Pero ¿a quién llevó? Con todo respeto por Luciano Arriagada, que está emergiendo, lleva dos goles, está jugando los descuentos en los partidos. De verdad, insisto, estás jugando la Copa América y entre Morales y Arriagada, prefiere a Arriagada”, añadió.

“Pero vamos a un hecho aún más llamativo. El mejor delantero joven chileno ¿quién es? Diego Valencia. Puede jugar por dentro, por fuera, tiene características que ningún otro delantero tiene en esta convocatoria", indicó.

"Porque si me dices que tienes tres espigados, no vamos con un espigado; hay 9 de área, no vamos con un 9 de área; hay 9 que se mueven por todos los frentes del ataque, no hay 9 que se mueven por todo el frente de ataque; hay una torre, no hay una torre…"

"¿Quién tiene roce internacional? Diego Valencia, ¿quién tiene más goles? Diego Valencia y todos de juego, ¿quién tiene goles en Copa Libertadores? Diego Valencia, ¿quién no está convocado? Diego Valencia. Inexplicable”, lanzó.

Bajo lo mismo, concluyó señalando que “está Valencia, tiene experiencia internacional, tres años en Primera División, partidos como titular y suplente. Cuando entra es solución, no siempre pero asiste. Entonces ¿qué más tiene que demostrar este muchacho?”.