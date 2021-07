Caamaño le da con todo a Boca Juniors: “Corrieron como niñitas”

El periodista chileno, Cristián Caamaño, tuvo duras palabras para referirse al escándalo de Boca Juniors en la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro.

La vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores registraron duros incidentes tras el partido entre el Atlético Mineiro y Boca Juniors. Esto debido a que dirigentes y jugadores argentinos se enfrascaron en una violenta pelea con la policía brasileña.

Bajo ese contexto, Cristián Caamaño habló sobre la situación en su espacio en Deportes en Agricultura. Y se refirió al papel del VAR en el partido, dio su opinión sobre los incidentes y exigió castigos ejemplificadores para quienes estén involucrados.

“Evidentemente, el VAR no está para determinar, que uno no quisiera que fueran jugadas milimétricas, pero se aplicó: estaba fuera de juego, se supone que es algo objetivo y a partir de ahí se debía anular. Por eso hablo del contexto de Boca, que se sintió perjudicado, que no es lo mismo que estuvo bien o mal anulado el gol”, comenzó señalando.

“Boca siente que fue perjudicado por el VAR de local y de visita. Y me da la sensación de que son jugadas absolutamente revisables en el VAR y que el VAR aplicó desgraciadamente para Boca una decisión contraria (…) queda de manifiesto con esto una falta de tecnología en Sudamérica”, añadió.

Sobre la situación que sucedió tras el duelo fue claro. “Independiente de la discusión del VAR, está la situación que ocurrió en el camarín. Y ahí es bochornosa la actuación de la dirigencia de Boca Juniors, que está compuesta por ex futbolistas”.

“Inició toda la bataola Alfredo Cascini, ex jugador de Boca, autor del penal ante el Milan en la Intercontinental del 2003. Jorge Bermúdez, Chelo Delgado y, posteriormente, Juan Román Riquelme, vicepresidente del club”, agregó.

“Todos ellos aparecen involucrados, Riquelme no tanto. Pero Bermúdez agrediendo a guardias de seguridad, Cascini peleándose a combos y pegando maleteramente manotazos a diestra y siniestra. Futbolistas de Boca tirando extintores y ceniceros metálicos a la policía”, lanzó.

“Después, viene la reacción de la policía, que ya sabemos como es en Brasil: gas pimienta, golpes, encerronas en el pasillo. Pero eso es producto de la agresión de la gente de Boca y eso es lo grave. Quisieron actuar de patoteros, cuando se vieron encerrados corrieron como niñitas. Al final quieren terminar culpando de todo a la policía brasileña, pero ¿qué esperaban?”, concluyó.