Caamaño dispara otra vez contra la U: "Fue la mayor decepción de la segunda fecha"

El periodista deportivo, Cristián Caamaño, se tiró nuevamente contra Universidad de Chile tras su debut en el Campeonato Nacional 2021.

Un agrio debut tuvo Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2021, tras igualar 1-1 ante Huachipato en el Estadio El Teniente de Rancagua. Los azules no mostraron su mejor versión, y consiguieron salvar un punto después de que Ángelo Henríquez anotara la igualdad.

El desempeño del equipo universitario continúa generando dudas sobre el mando de Rafael Dudamel en la banca, y algunos ya se inquietan. Ese es el caso del periodista Cristián Caamaño, quien aprovechó su espacio en Deportes en Agricultura para disparar sin filtro contra el DT, a quien responsabilizó.

"Fue una decepción, quizás la mayor de la segunda fecha. Era el debut, tenían más de un mes de preparación, con partidos oficiales en Copa Libertadores… Es más de lo mismo", disparó el comunicador.

"Se anticipó, se avisó, pero la U pretendía dar un salto de calidad con Dudamel, lo que no está siendo así. Lo preocupante es que con la inversión y los jugadores que se trajeron, el equipo sigue flojo en ataque, en defensa. No tiene jugadores en puestos claves que rindan 90 minutos como el lateral izquierdo", complementó.

El rostro de ESPN Chile no terminó ahí, y afirmó que el venezolano podría tener los días contados en caso de no mejorar. "Se le hará difícil a Dudamel sostenerse en el cargo con este rendimiento futbolístico. La preocupación ya está instalada en el CDA, los jugadores están con miradas confusas y si no arriesga el DT, será un año muy largo".

Para finalizar, soltó una dura crítica contra los jugadores, indicando que "donde sea, la U tiene que salir a comerse al rival. Da lo mismo la cancha que sea".