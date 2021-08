Caamaño aplaude a Esteban Valencia por volver “un equipo combativo” a la U

El periodista deportivo se deshizo en elogios para el técnico Esteban Valencia tras vencer a la UC y meterse en la pelea por el Campeonato Nacional 2021.

Universidad de Chile venció a Universidad Católica por 2-1 en el Clásico Universitario con una brillante actuación de Joaquín Larrivey. El argentino marcó los dos goles azules y el equipo de Esteban Valencia volvió a derrotar a los “Cruzados” después de 3 años.

Pese a eso, el periodista Cristián Caamaño no enfocó su análisis en el nuevo referente en ataque de la U. Esto porque aplaudió la lectura que hizo el “Huevo”, a quien le resultaron sus estrategias para imponerse al tricampeón del fútbol chileno.

“Para mi gusto, Valencia volvió a las raíces. Entendió que la U no está para jugar con tres delanteros, porque no tiene los intérpretes. Si no tiene jugadores profundos por fuera ¿por qué insistir con tres delanteros? Y que decidió la U: volver a ser un equipo combativo”, comenzó señalando en Deportes en Agricultura.

“Si no puedo jugarle el partido mano a mano con Universidad Católica por diferentes motivos. Porque tengo un equipo que no está bien trabajado, porque no tengo los interpretes para jugar ofensivamente y pongo tres obreros y la U empezó a pelearle el partido a la UC. No lo regaló como ante Ñublense, no regaló la posesión y la fue a pelear”, añadió.

Sobre lo mismo, indicó que “al volver a un equipo combativo, los jugadores se sintieron mejor interpretados. Al acumular más volantes, la U se volvió más lento, pero le fue quitando ritmo a Católica. Empezó a igualar y Valencia realizó una buen lectura, es un técnico que está viendo cosas por mejorar”.

“Al final con dos delanteros les generó dos manos a manos en el primer tiempo, le marcó dos goles en el complemento y pudo marcar otros dos más también. Al menos, Valencia entendió como mejorar este equipo”, concluyó.