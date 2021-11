Caamaño y la U: "Es su peor momento deportivo e institucional en el siglo"

Caamaño está preocupado por el mal momento que vive Universidad de Chile, el periodista analizó el complejo presente de los universitarios.

"Es el peor momento deportivo e institucional de la U en el siglo", afirmó el periodista Cristián Caamaño en Deportes en Agricultura sobre lo que se vive en el club.

"Me van a decir que me acuerde que en 2019 estaban cerca del descenso pero tenían estabilidad con el técnico y había una mancomunión entre hinchas y jugadores, había estadios llenos, recordemos cómo estaba el estadio en ese partido con Iquique. No existían estos incidentes, además quedaban muchas fechas. Daba la sensación de que un par partidos en racha podían salvar a la U", manifestó.

"Lo de hoy es realmente dramático por todo, por la violencia de los delicuentes que se quieren apoderar de la escena, que van a amenazar, que tienen a Pablo Aránguiz con protección policial, con un interino del interino, con dirigentes que no dan la cara y todo parecen resolverlo con comunicados", señaló.

Caamaño no dudó en responsabilizar a quienes conduncen al club. "Si esta es la forma de conducción, si este es el manejo de crisis de Universidad de Chile, que supuestamente iban a profesionalizar todo los nuevos dueños, que iban a dejar de lado tanta inexperiencia, tanta falta de criterio por parte de la gestión de Carlos Heller, pasar a esto me parece una vergüenza. Es vergonzoso como se está manejando a la U, que así como va la cosa la promoción está ahí a la vuelta de la esquina".

Me llega este triste video protagonizado por hinchas de la U. Que indecencia, ni siquiera estan peleándose el descenso. Tienen mucho que aprender de la vereda de al frente. Colo colo con caravana apoyo sus jugadores cuando estaban en la promoción. pic.twitter.com/X2g1qm7GFU — Crist⚽️fer (@CHvm14) October 30, 2021

