"Yo creo que hay cierta responsabilidad en cuanto a los involucrados, porque la información que uno va recabando es que este involucrado estuvo en contacto con uno que ya dio positivo", dijo en Radio Agricultura.

El reportero continuó con su explicación de lo que ha ido sucediendo a la interna del club popular: "Y este que dio positivo no avisó que había tenido un contacto estrecho, que no había estado en un lugar cerrado porque de haberse conocido que habían estado juntos ese jugador no podía haber viajado porque de inmediato es considerando contacto estrecho".

"Desgraciadamente, ya teníamos un nombre que estaba ahí siendo observado y que aparentemente es el que da positivo, aunque hay que esperar PCR. Hasta ahora, sin contar el caso de antígenos, tiene seis casos de Covid y ese futbolista había dado negativo a principios de semana", puntualizó.

Caamaño reveló detalles de una fiesta en un local nocturno del día domingo en donde estaba el jugador de Colo-Colo que dio positivo tras el partido ante Audax Italiano en Rancagua.

El periodista reveló que hubo una fiesta en donde asistieron jugadores de Colo-Colo y otros equipos, primer positivo albo compartió con jugadores: "Acá se han escondido nombres" :

¡JUGADORES DE COLO COLO QUE DIERON POSITIVO POR COVID PARTICIPARON DE UNA FIESTA!#ESPNF360Chile @cristiancaamano entregó detalles sobre una salida, donde el primer positivo albo compartió con jugadores: "Acá se han escondido nombres". Míralo por #ESPNenStarPlus. pic.twitter.com/IQvH0egKP7 — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) October 30, 2021

