Byron Castillo revela potente testimonio tras denuncia de Chile

El jugador rompió el silencio con Telemundo Deportes e hizo una impactante confesión sobre lo que provocó la denuncia de Chile y cómo le impactó en su vida personal y profesional.

“La verdad pasé un momento de mi carrera duro, porque ya el problema viene de años, no es de ahora. De pronto lo internacional creerán que es de ahora, pero estaba solucionado desde Ecuador”, comenzó diciendo Castillo.

"Se hizo por parte de aquel país (la denuncia de Chile) y cosas hubo, replicaron lo que fue el caso prensa y se hizo noticia. Todo el mundo me atacaba, me escribía y me decían y yo decía ‘wow, qué pasa’.

“Llegó un momento donde no quise seguir, sentía tanta presión, me gritaban en los estadios miles de cosas. Tenía mucha gente que me apoyó en todo momento, que siguiera, que no hiciera caso a lo que decía la gente”, complementó.

"Más que todo fue gente en las redes y en los estadios que me decían miles de cosas. Hubo un momento que exploté y dije ‘ya no puedo’”, cerró.