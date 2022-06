A tan solo minutos después que saliera el fallo de la FIFA a favor de la Selección de Ecuador, el lateral fue presentado oficialmente al León de México proveniente desde el Barcelona de Guayaquil.

"Barcelona fue toda mi carrera, no quisiera irme del club pero son cosas del futbolista. Tengo que partir pero mi corazón siempre va a estar ahí para Barcelona", remarcó el futbolista.

Y para finalizar, el propio jugador entregó un mensaje que no dejó indiferente a nadie. "A los que me apoyaron le agradezco mucho de corazón y a los que no a seguir sufriendo", sentenció.