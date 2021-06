Buljubasich y regreso de Gary Medel a la UC: “Depende más de él que de nosotros”

El director deportivo de la UC se refirió al posible regreso de Gary Medel al equipo que lo formó, y señaló que si vuelve no saldrá más.

Quedan pocos días para que la Copa América de Brasil 2021 de su pitazo inicial, y Martín Lasarte entregó ayer la nómina oficial de convocados. Entre los nombres destacan varios jugadores de Universidad Católica, por lo que el gerente deportivo del club, José María Buljubasich, saca pecho por sus jugadores. Además, habló sobre el regreso de Gary Medel a San Carlos de Apoquindo.

En diálogo con Los Tenores de ADN, el “Tati” no escondió los deseos que tienen de que el “Pitubll” regrese a su casa. "Las puertas del club están siempre abiertas para él. Soy de la idea de que un jugador de las características de Gary, cuando vuelva, no va a volver a salir".

Con respecto al mismo tema, el histórico ex arquero de “La Franja” agregó que "no me parece correcto presionarlo. Él tiene que hacer su carrera el máximo tiempo posible afuera. Estas cosas pasan más por él que lo que podamos hacer nosotros como club".

"Siempre es bueno que hayan jugadores formados en el club. Ya hace muchos años que salieron de la formación, por suerte hoy pueden ser parte de la selección", complementó.

Tras eso, se refirió al gran presente del cuadro precordillerano en el extranjero, y el motivo por el cual estos consiguen jugar afuera. "La razón es por la participación en torneos internacionales. Haber ganado campeonatos locales nos pone en una vidriera".

Bajo esa misma línea, el ex arquero añadió que "hay jugadores que se han podido mostrar. Y a raíz de eso han salido jugadores como Pinares, Kuscevic, Maripán, y por eso hay más jugadores de la UC saliendo que de otros clubes".

Para finalizar, el directivo de la UC se refirió al panorama que enfrentarán en el próximo mercado de fichajes. "Todos nuestros jugadores extranjeros tienen contrato hasta diciembre, por eso no podemos traer ningún extranjero. Veo difícil la posibilidad de incorporar jugadores".