Bruno Barticciotto responde a la acusación contra Fernando Felicevich

Vibra Fútbol recibió una acusación por el traspaso de Bruno Barticciotto de Palestino a Talleres de Córdoba y el jugador respondió a través de sus redes sociales.

Bruno Barticciotto todavía no debuta en la Liga Profesional Argentina y ya vive una polémica en torno a Fernando Felicevich. La acusación del Gremio de Agentes de Chile en contra de la agencia Vibra Fútbol trajo una pronta respuesta del futbolista que espera por Banfield este sábado.

Si bien el documento del gremio implica también a Trading Sports, Bruno Barticciotto afirmó que nunca firmó con ellos, pero que sí lo hizo a los 14 años con Altius. "Hace 7-8 meses me junté con ellos y les comenté que sentían que no podían llevar mi carrera de la forma que quería y que mi intención era trabajar con Vibra. Yo llamé a Vibra, no ellos a mí", indicó el delantero de 22 años.

Quizás te interesa leer: "Deleznable y antiético": Fernando Felicevich se envuelve en otra polémica con Barticciotto

¡Mira el comunicado que realizó por instagram Bruno Barticciotto acá!

Comunicado del jugador ante la acusación contra Vibra y Fernando Felicevich por su traspaso de Palestino a Talleres de Córdoba.

Comunicado del jugador ante la acusación contra Vibra y Fernando Felicevich por su traspaso de Palestino a Talleres de Córdoba.

¿Podría debutar este fin de semana?

El siguiente desafió para Talleres de Córdoba, el nuevo equipo de Bruno Barticciotto es el sábado frente a Huracán, que actualmente tiene en sus filas a Guillermo Soto y Rodrigo Echeverría, otros dos fijos en la nómina de Eduardo Berizzo para enfrentar a Uruguay y Colombia.

¿En qué clubes ha jugado el delantero?

Bruno Barticciotto ha jugado en dos equipos nacionales a sus 22 años: Universidad Católica y Palestino. De hecho ambos clubes están involucrados en el traspaso del jugador al país trasandino y que trajo una nueva polémica para Fernando Felicevich.