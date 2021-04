Bruno Barticciotto, hijo menor de Marcelo Pablo Barticciotto, ídolo de Colo Colo analizó su debut en el profesionalismo.

"La gente siempre me va a comparar con mi papá y eso es inevitable, pero no me gusta que me comparen con él. Recién jugué, estoy empezando. Con mi papá somos muy distintos, él jugaba por afuera y yo hace mucho que no juego ahí", comentó Bruno a Las Ultimas Noticias.

El joven de 19 años explicó que "mi puesto original es nueve, aunque puede jugar por todo el ataque. Es bueno jugar en distintoas posiciones porque hay más opciones de jugar y es mejor para cada técnico".

"Me quería poner sólo Bruno, pero lo tiene Bruno Romo y en el campeonato no puede haber dos camisetas con nombres iguales. Decidí agregarle la abreviación del apellido. Encuentro que el Barticciotto se lo quedó mi papá, hizo su carrera y yo feliz lo llevo si es necesario, pero a mi me gusta mi nombre", detalló.

⏰ 54‘ G⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️L DE PALESTINO 🇵🇸



¡Centro de Sánchez Sotelo y Bruno Barticciotto que marca el descuento en su debut profesional!



¡PALESTINO ESTÁ VIVO!#Palestino 1-3 #Antofagasta#VamosPalestino 🇵🇸 pic.twitter.com/QaG8dleV3n — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) March 28, 2021