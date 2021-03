Bruno Barticciotto apunta alto: “Alexis es el seleccionado chileno que más me representa”

El delantero de Palestino, Bruno Barticciotto, fue entrevistado en Al Aire Libre, donde está su padre Marcelo, tras su debut goleador con Palestino.

Un debut de ensueño tuvo Bruno Barticciotto en su primer encuentro como profesional. El hijo del ídolo de Colo Colo, Marcelo Pablo, debutó en la primera fecha del Campeonato Nacional 2021 defendiendo a Palestino. Y se registró con un gol y una asistencia en la derrota por 4-2 ante Antofagasta.

Tras eso, el atacante conversó con el panel de Al Aire Libre en Cooperativa, donde trabaja su padre. En la conversación, el formado en la UC reconoció que se ve reflejado en el goleador histórico de la Selección Chilena, Alexis Sánchez.

"Me gusta mucho como juega y la carrera que hizo. Primero estuvo en Cobreloa, después Colo Colo y luego se fue a River. Es para pocos jugadores tener ese tipo de trayectoria y de ahí saltó a Europa, jugó en los mejores equipos del mundo, obviamente eso te muestra de lo bueno que es", partió señalando.

En palabras del propio Bruno, el “Niño Maravilla” es “el que más me representa y más me gusta... me gusta toda la generación dorada. Pero por el puesto y porque es atacante, él es el que más me gusta".

Con respecto a su debut en el cuadro de José Luis Sierra, el canterano cruzado reconoció que su meta era "sumar minutos, aportar y era una buena oportunidad. Esos eran los objetivos y sumar minutos me los tengo que ganar".

"Me siento mentalmente fuerte, uno se prepara siempre para esta oportunidad. Pero me siento bien, tengo que ir paso a paso, ya jugué mis primeros minutos, pero me falta muchísimo en esta temporada, mucho aprendizaje", complementó.

"Con mi papá siempre me van a comparar, pero yo soy yo y él ya hizo su historia. No me gustaría que me comparen en ese sentido, porque al final yo soy otro jugador. Es mi carrera", reconoció para hablar después sobre lo que sabe al respecto de como jugaba su padre en el “Cacique”.

"A mi papá no lo vi jugar nunca un partido, pero sí los videos y uno que otro partido que repetían en la tele, donde podía verlo entero. Me gustaba que cambiaba de ritmo, tiraba buenos centros y le pegaba con las dos piernas. Yo me atrevo mucho a pegarle con la zurda, me gustaban sus centros, no creo que sea un experto en centrar, pero sí puedo mejorar mucho, el centro del otro día creo que fue bueno", concluyó.