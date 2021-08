Brian Fernández, ex delantero de Unión La Calera, tiene muchas ganas de llagar al Cacique y así lo dejó claro en entrevista con Dale Albo.

"Siempre lo digo, me gustó Colo Colo. No sé cuando arranca los fichajes, creo que en tres semanas se abre, ¿no?", comenzó diciendo el futbolista..

"No dudaría en decirles que sí, me voy el día que ellos me digan. Esa es la realidad, te soy sincero, siempre he querido vestir esa camiseta. Que bueno que haya sido tendencia mi nombre, quiere decir que quieren que vuelva a esa liga. Me hizo bien estar ahí y yo le hice bien a la liga", detalló.

"Me veo haciendo muchos goles, como lo he hecho haciendo muchos goles, me veo bien", aclaró.

¿Qué tiene que pasar para que llegue al cuadro popular? "Se tienen que comunicar conmigo, nada más. No hay otra alternativa y yo hablarla con mi representante. El pase es mío, tengo la mitad del pase y un poco más y lo otro lo tiene Colón. Hoy pertenezco a Ferro", comentó.

Fernández se muere por vestir la alba: "Como decirle que no a un club que tanto quiero vestir la camiseta. Siempre recuerdo el cariño que me brindó sus hinchas cuando dije que quería vestir su camiseta. Jugar contra ellos en la cancha, les hice dos goles, pero sentí algo especial. Me dieron un cariño grande, fue muy loco".

