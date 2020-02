Los hinchas del cuadro argentino explotaron de rabia en las distintas plataformas sociales.

La situación de ex La Calera en el Sabalero es tensa en todo sentido. El equipo de Diego Osella perdió 1 a 0 con Banfield el último fin de semana y quedó a un paso de la zona de descenso.

En ese escenario, las recurrentes faltas de Brian Fernández ya se convirtieron en un problema muy serio para el club. Y la ausencia de este martes colmó la paciencia de los hinchas y dirigentes.

Así lo informó CNN Radio Argentina, quienes informaron que Fernández ha protagonizado una serie de polémicas que tienen molesto al cuerpo técnico de Pablo Lavallén.

Cabe recordar que Brian se incorporó a Colón en enero tras su paso por el Portland Timbers de la MLS quien lo desvinculó por no cumplir con el Programa de Abuso de Sustancias.

No es la primera vez que Fernández se ausenta a las prácticas durante este último tiempo: a fines de enero estuvo una semana sin aparecerse por el club ni responder llamados.

Fernández aseguró aquella vez lo siguiente: "El robo fue en el barrio El Pozo. Fui a buscar a una chica y cuando me quise ir, me agarraron. Todo fue porque subí un video diciendo que en Santa Fe mando yo, pero fue un chiste para joder y se lo tomaron muy mal. Vinieron y me dijeron: '¿Vos sos Brian, el que manda en Santa Fe?' Ahí nomás me apuntó con una pistola en la cabeza y me sacó el reloj", comentó el futbolista en TyC Sports.