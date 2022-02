Brereton hizo curioso viaje para recuperarse de su lesión

Todos los hinchas de la Roja están con los pelos de punta por la noticia que preocupa a todos. El delantero del Blackburn Rovers y la Roja inició su recuperación en una clínica especializada de cara a la doble fecha eliminatoria de marzo.

"Se dañó los ligamentos del tobillo, no es una lesión corta, no serán una semana o dos. ¿Serán cuatro semanas, seis semanas, ocho semanas, diez semanas? No lo sé”, señaló Tony Mowbray, el DT de Ben Brereton en la Championship británica, al detallar la cuantía de la lesión que sacó al delantero de las canchas el pasado 14 de febrero.

Según informó el periodista Enzo Olivera en el programa Pelota Parada, de TNT Sports, el delantero está acelerando al máximo el proceso. Por ello, tomó una decisión y viajó hasta Emiratos Árabes. “Está en Dubai, en una clínica especializada en la recuperación de este tipo de lesiones”, aseguró.

“Lleva unos días tratándose este tema. De hecho en los últimos días lo han infiltrado y lo van a volver a infiltrar durante la próxima semana”, señaló el periodista. “Quiere acelerar lo antes posible su retorno, no encontró este tipo de especialización en Inglaterra, así que viajó a Dubai”. Se trata de una fórmula usada por varios futbolistas; allí está el caso de Gonzalo Tapia, el joven delantero de Universidad Católica, quien se operó el año pasado en Barcelona, donde coincidió con Alexis Sánchez.

El profesional de comunicaciones conversó con gente del entorno familiar del futbolista, quienes le señalaron que el chileno-inglés, quiere recuperarse cuanto antes para estar con la Roja en los partidos de la fecha doble de marzo, contra Brasil y Uruguay. “Él quiere estar como sea en estos partidos y va a intentar acelerar el proceso lo más que pueda”.

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE:

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.