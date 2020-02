El jugador del Cacique se refirió al mal momento que viven los Albos en el torneo 2020.

Brayan Véjar atendió a los medios en conferencia de prensa el mediodía de este viernes en el Estadio Monumental: "Es súper incómodo estar en la posición en la que estamos y es complicado. Ahora tenemos el lunes para acortar distancia, pero a nadie le gusta esto y queremos sacarlo adelante".



Además, comentó el tema de los incidentes en los estadios de Chile: "Ayer nos dieron un protocolo de seguridad y ya está todo conversado, pero ojalá no se vuelva a repetir lo del fin de semana".

"Este es nuestro trabajo, por eso queremos jugar. Si bien hay un poco de miedo por lo que le pasó a Nico (Blandi), queremos seguir y no nos olvidamos de todo lo que está pasando afuera", aseguró.

Véjar se refirió al mal juego de que muestra en cancha el Popular: "no hemos sido regulares. Hemos tenido momentos muy buenos y momentos muy malos... Tenemos que tratar de tener el menor margen de error".

Finalmente, se refirió a los supuestos problemas en el camarín con Salas: "No hay una mala relación con Mario Salas. Las cosas no se están dando como queremos y no hemos tenido la regularidad que queremos, pero mala relación no hay".