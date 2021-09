Brayan Cortés y el dolor de Colo Colo 2020: “Llegaba llorando a la casa”

El arquero de Colo Colo, Brayan Cortés, se refirió al profundo dolor que vivió cuando el club luchó hasta el último partido para no perder la categoría.

Brayan Cortés es una de las grandes figuras del renacer futbolístico que ha tenido Colo Colo el último tiempo. Y es que sólo ha recibido 12 goles en 20 partidos, además de registrar doce duelos con la portería en cero en el actual torneo. Pese a eso, no olvida lo vivido en la temporada pasada.

“Nunca me eché a morir, nunca dije voy a renunciar, me voy a salir o lo que uno pueda imaginar. Sí fue difícil en el sentido de llegar a la casa. Uno mismo con la familia llegaba llorando porque no salían las cosas", señaló en conversación con TNT Sports.

"Vivimos un momento muy malo. No se lo recomiendo a nadie. Fue difícil el momento en sí, lidiar con la gente, con la familia, daba vergüenza salir a la calle porque no salían los resultados”, complementó el iquiqueño.

Te puede interesar: Brayan Cortés se instala como el mejor arquero de la década en Colo Colo

"Nos llegaban una vez y nos hacían goles y nosotros atacando y atacando y no salía nada. Pero seguimos, trabajamos y con la convicción de ir cada partido y ahora estamos disfrutando", agregó Cortés.

"Supimos lo que era lo amargo, la pesadilla, y dimos vuelta la página. Esta temporada somos varios los que sufrimos ese momento y la mentalidad es diferente", reconoció el portero de 26 años.

Y la reacción fue vital para que el “Cacique” se mantuviera en primera, y su efecto lo conservan hasta hoy. Esto porque los albos son los líderes exclusivos del Campeonato Nacional, donde le sacan cinco puntos de ventaja a su más cercano seguidor.

"Cada partido que enfrentamos, vamos con mentalidad ganadora, a ganar los duelos en toda la cancha y eso te hace ganar partidos. Por ahí nos hicimos fuertes y la verdad es que estamos muy felices”, concluyó.