Brayan Cortés se ilusiona con regreso de Claudio Bravo a Colo Colo

El arquero titular de Colo Colo, Brayan Cortés, dejó ver su felicidad con un posible regreso de Claudio Bravo a Macul para la temporada 2022.

Hace ya bastante tiempo se rumorea sobre lo que planean en Colo Colo para activar la opción de traer de regreso a Claudio Bravo en 2022. El capitán de La Roja es suplente en el Real Betis de Manuel Pellegrini, y en Macul se ilusionan. Así lo dejó en claro Brayan Cortés.

Bajo ese contexto, el actual portero del “Cacique” tuvo palabras para referirse a la posible llegada de Bravo. Situación ante la cual se mostró feliz con la posibilidad, aunque también bromeó con que se puede dar solo si ocurre una particular condición.

"Obviamente, pero mientras no este yo. A quién no le gustaría tener a Claudio en su equipo. Es un gran arquero, que ayuda un montón, una gran persona, sería bueno para el club, pero hoy en día estoy yo y hay que aprovechar", señaló entre risas en diálogo con Radio Agricultura.

De momento, la posibilidad de concretar la llegada del “Capitán América” para la próxima temporada aún se evalúa. Esto porque el portero iquiqueño tiene vínculo vigente con el “Eterno Campeón”, y reconoció que se siente muy cómodo en Macul.

"No he hablado más de eso con el club. Tengo contrato, estoy feliz, aprovechando el momento en que estamos, enfocado en eso y si llega algo se verá. Estamos concentrados en ganar la Copa Chile, el torneo nacional y estoy muy feliz en el club", indicó.

Para finalizar, nuevamente dejó en claro su dolor por no haber sido nominado a la Copa América de Brasil 2021 con la Selección Chilena. Pero se ilusiona con poder regresar a la fecha triple de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

"Me dolió no estar en la Copa América, no me lo esperaba, pero lo tomo como una oportunidad de mejora, de seguir creciendo y de estar en Colo Colo que estoy bien y estar en la Selección es un agrado con esos jugadores y es un orgullo", cerró.