Brayan Cortés es uno de los referentes dentro del plantel de Colo Colo. El arquero suma largas temporadas en el Cacique y debido al gran nivel mostrado a pesar de alternar la titularidad ha generado que muchos clubes se interesen en él. Es en este sentido que el arquero reveló dónde le gustaría jugar una vez que deje el club.

“Me gusta mucho España, pero sé que para eso tengo que andar bien acá y siempre he dicho que estoy tranquilo acá en Colo-Colo, feliz, me gusta el club. Soy muy apasionado y ese cariño que te muestra la gente también se siente día a día, ese es un apoyo extra que es lo que significa estar en un equipo grande", comenzó asegurando en conversación con Pelota Parada de TNT Sports.

El arquero cada vez que puede ratifica sus intenciones de jugar en Europa, por lo que no es un secreto su intención de emigrar al viejo continente. Es en esa línea que aseguro luchar sin cansancio por lograr su objetivo.

“Siempre lo he dicho, creo que siempre he sido muy directo en que siempre que me han preguntado he dicho que mi sueño es jugar fuera de Chile, ese es mi objetivo personal en lo deportivo. Quiero seguir haciendo las cosas bien para luchar por ese sueño y yo creo que no voy a bajar los brazos", concluyó el exarquero de Deportes Iquique.

Es así como Brayan Cortés está totalmente mentalizado en mantener el gran nivel que incluso lo ha hecho ser titular en la selección chilena. A pesar de tener que rotar la titularidad, el iquiqueño se mantiene firme por sus convicciones.