El golero del Cacique enfrentó a los medios en conferencia de prensa.

"Tenemos un plantel muy bueno, joven, donde hay muchas ganas. No queremos pasar por lo de la temporada pasada. El objetivo es clasificar a la Copa Libertadores”, comenzó diciendo el ex portero de Iquique.

Sobre el conflicto de 2° división, Cortés dijo que: "Es una situación que no nos parece justa. Tenemos colegas que están pasando por eso y no se va a jugar hasta que sea lo más justo. Mientras no haya una solución nosotros seguiremos con el paro”.

Respecto a la capitanía, aseveró que: “Ese es un tema que tiene que ver el cuerpo técnico. Gabriel Suazo es un buen líder y es nuestro capitán. Estamos muy felices con él”, opinó el arquero de la selección.

"Mi meta es consolidarme en todo aspecto. Quiero conseguir objetivos grandes en Colo Colo y de pronto partir, pero primero quiero hacer cosas importantes en este equipo”, explicó respeto a sus metas en Colo-Colo.