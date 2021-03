Brayan Cortés destacó los esfuerzos en Colo Colo para no volver a pelear el descenso

El arquero de Colo Colo, Brayan Cortés, señaló que se han preparado de buena manera para no repetir la triste campaña del torneo pasado.

Brayan Cortés, arquero de Colo Colo, comentó las intenciones de los albos de cara a la ardua temporada 2021 que se aproxima. El joven guardameta destacó que ha visto al equipo enfocado para conseguir los objetivos propuestos. Esto con la intención de no repetir lo vivido en el Campeonato Nacional 2020.

"Va todo en la actitud, en el compromiso que tengamos. Nos hemos preparado muy bien mentalmente, técnicamente, con jugadores de calidad que se han unido al equipo y tenemos un pronóstico bien positivo para la temporada", confesó Cortés en conferencia de prensa.

"Tenemos un plantel muy bueno, joven con muchas ganas. La actitud es importante, sabemos lo que nos pasó y no queremos pasar por eso, y nos hemos preparado bien, y vamos a pelear por llegar a un torneo internacional", complementó.

También tuvo palabras para expresar que en el “Cacique” se mantendrán firmes con respecto al paro de futblistas convocado por el Sifup. "Sobre ese tema de la Segunda no nos parece justo, tengo colegas ahí y no se jugará mientras no se haga justica para que los compañeros tengan una solución y nosotros vamos a seguir con el paro", confesó.

Cortés de igual manera se refirió a su citación al reciente microciclo de la Selección Chilena, comandado por el técnico Martín Lasarte.

"Con el nuevo técnico se trabajó bien, se entiende la idea de juego, con hartos jugadores nuevos y eso hace que haya harta competencia, y en lo personal siempre es bueno estar en las nóminas y en los microciclos", cerró.