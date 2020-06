El arquero nacional analizó el momento que vive Chile con la pandemia.

El arquero de la seleccion chilena Claudio Bravo, habló sobre las medidas que han tomado desde el gobierno para combatir la emergencia sanitaria.

"Creo que hay que cuidar a Chile en general y no solo a la Región Metropolitana, Chile es más que Santiago y me pareció muy extraño que se tomaran al inicio solo medidas centralizadas. Esto sigue muy activo y no creo que pase pronto”, dijo el portero en un Instagram Live junto al periodista Gonzalo Gálvez.

Sobre cómo se vive la pandemia en Inglaterra, el arquero del Manchester City dijo que: “acá se habla de un rebrote porque la gente se relajó en las últimas semanas por la baja de los contagios y por el calor que ha hecho. Hay que seguir firmes con las medidas de seguridad”.

Finalmente Bravo habló sobre sus planes tras el retiro “quiero contribuir a las nuevas generaciones, los más pequeños, pero no necesariamente tiene que ser ligado al fútbol. Mi labor no es lo formativo en el fútbol y buscar talento y buscar al nuevo Alexis Sánchez o Claudio Bravo, esos niños llegan solos”.