El mensaje de Claudio Bravo a Berizzo: “Si me necesitan voy a estar”

Fueron tres partidos amistosos los que la Selección Chilena disputó en la pasada fecha FIFA en lo cuales no estuvo Claudio Bravo.

El portero y capitán de la Roja se refirió a su ausencia explicando por qué pidió no ser nominado por Eduardo Berizzo y confesó sus deseos de seguir defendiendo a Chile.

“Eso lo va a marcar el rendimiento, de lo que vaya a hacer en mi club, de llevar lo que me toca ahora de la mejor manera posible. Cuando consigues eso las puertas siempre están abiertas”, explicó el arquero del Betis a TNT Sports.

En medio de la clínica para niños que el portero realizó en Chillán, Bravo comentó que se considera “una persona tranquila en ese sentido. Estoy en una situación de mi carrera que sé de sobremanera cómo actuar, cómo tomar cada desafío y siempre voy a estar para la selección”.

“Lo que sí es que ahora dejé claro que necesitaba un periodo de descanso. Voy a cumplir 41 años y quieras o no eso también se nota”, complementó.

Fin a la polémica Bravo-Berizzo

Al igual que Eduardo Berizzo en su etapa de jugador, el capitán bicampeón de América resaltó el desgaste que genera jugar tanto tiempo en el extranjero.

“Llevo afuera jugando 18 temporadas continuas, no es menor tampoco y me tocó un tramo duro en La Liga y eso conlleva un desgaste gigantesco. El trabajo te posiciona siempre y eso me genera tranquilidad. Si me necesitan voy a estar”, concluyó.