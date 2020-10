El volante nacional Brandon Cortés, que se formó como futbolista en Boca Juniors de Argentina y se transformará en refuerzo de Universidad de Chile de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Azul Azul logró un acuerdo de palabra con el cuadro xeneize para conseguir un préstamo con opción de compra por el futbolista de 19 años.

Hace un tiempo conversó con el Canal del fútbol sobre su presente en Boca:

"Estaba muy contento. De chiquito soñé con jugar en la primera de Boca, y cuando firmé mi primer contrato estaba muy contento, yo y mi familia", dijo Cortés al CDF.

Agregó que "estaba nervioso y de apoco gané confianza, hasta que llegó el momento de debutar y salió bien. ¿Mis compañeros? Carlos Tevez es el ídolo. Son todos bueno, y te apoyan y me dan consejos".

Siguió complementando: "le doy las gracias (al DT) Gustavo Alfaro por confiar en mí y hacerme debutar, un jugador tan joven, acá en un club grande, es difícil. Pero contento y agradecido".

Por otro lado fue consultado por su entorno familiar y raíces: "mis padres son de Santiago, todos mis hermanos son chilenos menos yo y la más chiquita. Dos de ellos viven en Antofagasta. Mis compañeros me dicen Chile por mi familia. ¿Argentino o chileno? Las dos un poco. A mis papás a veces se le escapan chilenismos… como CTM".

Por útimo, reconoció que ver fútbol chileno: "cuando veo partido de allá son del Colo Colo, porque juega Valdivia y me gusta mucho. (Admiro) su visión de juego y los pases. ¿Identificarme con él? Sí, pero tampoco me puedo comparar con jugadores así. Estoy aún muy chico y me falta mucho por aprender", sentenció.



MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA ACÁ: