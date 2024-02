Ricardo Gareca confirma la primera baja de La Roja para la fecha FIFA

Ricardo Gareca, nuevo director técnico de la selección chilena, ya se encuentra trabajando y preparando lo que será su estreno en la banca del combinado nacional de cara a la próxima doble fecha FIFA. El estratega llega con el objetivo de realizar una buena Copa América y conseguir la clasificación al próximo Mundial en 2026.

El entrenador se ha mantenido bastante ocupado desde su llegada a nuestro país, ya que primero supervisó los trabajos que se están realizando en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán. Además, ha mantenido conversaciones con distintos jugadores históricos de la generación dorada en La Roja.

Fue en medio de estas conversaciones, que Ricardo Gareca confirmó la primera baja para lo que será la nómina de la próxima doble FIFA, la cuál además serán en la previa de lo que será la nueva versión de la Copa América este año. Es en este mismo sentido que El Tigre prepara el regreso de algunos históricos de La Roja como lo son Claudio Bravo, Mauricio Isla, Eugenio Mena, Marcelo Díaz y hasta Eduardo Vargas.

Según información entregada por BolaVip, el jugador que no estaría disponible para los próximos amistosos, sería Charles Aránguiz. "No puedo decir no voy a contar con tal jugador. El único que me dijo que prefiere arreglar situaciones personales, para esta citación, fue Aránguiz. Pero no que no cuente con él en la selección", señaló Ricardo Gareca.

Cabe recordar que la selección chilena primero se medirá ante Albania el próximo 22 de marzo, en lo que sería el debut oficial de Ricardo Gareca al mando de La Roja. Luego, el 26 de marzo se enfrentará a Francia en lo que además sería el retorno de Alexis Sánchez al estadio del Olympique de Marseille, tras su salida del cuadro francés.