Luis Jiménez se lanzó en contra de la ANFP por el tema "premios"

El jugador de Palestino e integrante de la selección chilena en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 acusó al ente rector del fútbol chileno.

"A mí todavía no me pagan los premios. Ni siquiera sé de cuánto son los premios, ni siquiera pregunté. Recuerdo haber hablado con Claudio Bravo en su momento, pero no lo tengo claro. (...) He recibido un par de transferencias, pero no todo", aseveró el volante de Palestino.

"Los premios se fijaron en base a lo que recaudaba la selección: por ejemplo, por cada partido la selección recibe x. Si se gana, hay premio, si no, no hay premio", reclamó el ex Inter.

"Para nada. Me pareció raro, por decirlo de alguna manera, las preguntas que hacían los presidentes. No me sorprendieron, me lo esperaba, pero creo que es como echarles la culpa a los jugadores de algo que no corresponde", subrayó.

De la misma manera, aseguró que "nadie va a la selección pensando en la plata que va a ganar. Y yendo un poco más profundo, no tendría ningún problema si voy a la selección gratis. Con todos los ingresos que recibe la selección por cada partido, porque es mucha plata, los premios son mínimos en comparación con lo que recibe la selección".

"¿Dónde está esa plata? Si tú me dices que la selección tiene un complejo a toda raja, como las selecciones europeas o brasileñas; o si hubieran estadios o terrenos de juego aceptables para Primera División. Los camarines en los que nos cambiamos son horrendos, una vergüenza", exclamó.

De la misma forma, el Mago sentenció que "la plata que genera la selección debiera ser para la selección. La selección debiera tener un complejo increíble, invertir en selecciones menores, en el fútbol femenino. No tiene ningún sentido que el dinero que genera la selección se gaste en los clubes".