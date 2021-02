Borghi y la salvación de Colo Colo: "Muchos deberían agradecer que no descendió"

En conversación con Redgol, el Bichi tuvo palabras para el mal momento que vivió el cuadro popular el pasado campeonato que lo tuvo al borde del descenso.

Muchos televidentes aseguraron que el comentarista de Tnt Sports se puso triste con el penal de Falcón en contra del "Pájaro Gutiérrez":

“Hace bien que se me note. Yo tenía esperanzas de que Colo Colo no estuviera en esa situación ni que descendiera. Yo evidentemente que voy a trabajar pero hay cosas humanas que no se pueden evitar”, señaló el Bichi.

"Dentro de Chile es el equipo que más me gusta. Soy aquel que se alegra cuando gana y me pongo triste cuando pierde. Creo que no molesto a nadie por decir que me gusta Colo Colo”.

“Colo Colo estaba haciendo muy mal las cosas. No se veían tranquilidades ni proyectos interesantes, para todo lo que sucedía se hacía una manito de gato. Estamos mal, bueno repartamos plata. (Lucas) Barrios dijo algo muy interesante cuando se fue y nadie le dio pelota: ya estaba anunciando una posible crisis”, comentó el ex DT.

"No solo el colocolino debería estar contento, todo el resto depende mucho de Colo Colo y si descendían el campeonato iba a estar muy complejo, con menos ingresos, con menos publicidades, muchos deberían agradecer que no descendió".