El Bichi analizó la polémica transmisión de Arturo Vidal vía Instagram Live.

Claudio Borghi también comentó el bullado video de Vidal en sus vacaciones en donde se escucha al volante del Barcelona con aparente estado de ebriedad.

"Ni tanto lo que quiera, porque son personas públicas, entonces hay que tener un poco más de cuidado. De lo que puedo entender de Arturo es su intimidad, su forma, su vida. Lo que me preocupa un poco es que aquellas personas que lo rodean no lo protejan", comenzó diciendo el Bichi.

"Que no sepan que están hablando con un tipo que está dentro de los mejores jugadores del mundo, que está en un club muy importante, que es referente de muchos, que lo dejen hacer estas cosas y exponerlo a situaciones muy complejas", agregó.

Además expresó su profundo sentir: "Me da mucha pena que haga ver intimidades de estas vacaciones que ha tenido. Ahora todo el mundo muestra sus calugas, sus piernas musculosas, su familia. Ustedes van a ver en mis redes sociales no sale nadie de mi familia, porque las redes sociales que yo uso son para el fútbol. Hay intimidades que no se traspasan".

"Lo que si quiero destacar es que yo me autoprotejo, pero más me protege mi familia, están encima de las cosas que son buenas y que son malas no solamente para mí, sino también para ellos. En este caso Arturo está muy solo y todo lo hace para que la gente tenga opiniones sobre su persona y no me agrada mucho", cerró.