Borghi y el caso de Lucero: "Tenemos que dejar de comernos los mocos"

Y el Bichi no tuvo pelos en la lengua para anlizar la situación del delantro y el Cacique. En TNT Sports, el ex entrenador de Colo Colo duramente al Gato Lucero. "No hay posibilidad de que se quede", sentenció el campeón del mundo en 1986.

"Lucero vino a una situación conveniente para él, a un equipo que lo quería, titular y que se ganó con todos los méritos necesarios. Ahora, no hay cláusula de salida y eso me llama la atención. Una multa en un contrato existe”, puntualizó Borghi

"Yo lo sigo en redes sociales y lo vi en Qatar con camisetas de Colo Colo para acá, para allá, en la piscina y llega una oferta y lo primero que hace es salir", criticó el ex DT.

En ese sentido, el Bichi hizo un llamado a los peloteros de nuestro país: "Nosotros los hinchas tenemos que dejar de comernos los moquitos cuando vienen los jugadores. Dos partidos, se besan el escudo y dicen 'soy colocolino'. Y después se rajan (se van) con una facilidad tremenda", condenó el Bichi.

"Yo creo que las ofertas son aprovechables, pero siempre y cuando estén las posibilidades de estas ofertas. Acá el problema es que para mí ya se tiene que ir. No hay posibilidad que se quede", completó.