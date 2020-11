El ex estratega analizó la curiosa petición del vestuario de Colo-Colo.

CDF informó que el camarín de los albos pidió el regreso de Valdivia para la segunda rueda del torneo, desde el medio anteriormente mencionado aseguran que Paredes habló con Mosa como representante del plantel.

El Bichi se refirió a la situación:

“¿Me puedo ir? No tengo opinión sobre esto. Podrían echar a alguien entonces los jugadores también porque no lo aguanta más. No entiendo. Me encanta hablar de fútbol, pero de estas cosas no tengo opinión”.

“Con toda la cantidad de años que pasé en una cancha no viví nunca algo como esto, lo de la U, esto de Colo Colo que los jugadores van a hablar con el presidente para traer un jugador… ¿El técnico qué hace entonces? ¿Qué debería decirle el técnico a los jugadores? ‘Muchachos, ¿van a hablar con el presidente para traer un jugador que no me interesa?’. U otro decir ‘traigan un seis porque el seis no juega bien’. Es una guerra esto”, profundizó.

“¿Colo Colo ya tiene entrenador no? ¿Y él no interviene en el pedido de jugadores? ¿Podremos ir nosotros a hablar con nuestro jefe y pedir que venga un periodista sin que el director lo apruebe?”, cuestionó.

Para cerrar, comentó que: “Un grupo mínimo le pidió a Aníbal Mosa esto. Quizás había un cuarto que no estaba en la reunión, pero no fue el plantel. Uno de ellos es Esteban Paredes, que le pidió a Aníbal Mosa que hablara con Jorge Valdivia”, finalizó.